USA pani kümneid Huawei tütarettevõtteid musta nimekirja

Samas pikendas USA 90 päeva võrra üleminekuperioodi, mil USA ettevõtted veel tohivad Huaweiga ärisidemeid omada. «Mõned usa telekomiettevõtted on Huaweist sõltuvuses ja seetõttu peeti sobivaks 90-päevast üleminekut. Anname neile natuke rohkem aega, et ed võõrutada,» teatas USA kaubandusminister Wilbur Ross.

Uus tähtaeg on 19. november, alates sellest kuupäevast ei tohi USA ettevõtted Huaweile tooteid ja teenuseid tarnida ega neid temalt sisse osta.

USA võimude esmaspäevases teates ei räägita enam midagi Huaweist kui julgeolekuohust. Küll aga teatas president Donald Trump nädalavahetusel, et kuigi Hiinaga käivad aktiivsed läbirääkimised, pole veel valmis sanktsioonide tegelikuks põhjuseks olevale kaubandusleppele alla kirjutama.

Selle kuu alguses hoogustus kahe riigi vaheline kaubandussõda, kuna USA kuulutas 1. septembrist 15. detsembrini välja Hiina impordi järgmise 10-protsendise tollitariifistiku. Hiina vastas boikoteerides Ameerika põllumajandussaadusi ja lasi oma valuutal nõrgendada, andes märku et see võib aidata tariifilainet leevendada.

Huawei on välja töötamas oma tarkvataplatvormi Harmony OS, et mitte olla sõltuv USA tarkvarast Android.

Huawei: see on poliitika

Huawei kommenteeris USA võimude esmaspäevast otsust hinnanguga, et tegemist on poliitiliselt ajendatud otsusega, millel pole seost julgeolekuga ning need rikuvad vabaturu konkurentsi aluspõhimõtteid.