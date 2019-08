Postimehe kiirtest: kui hästi Bolt Food toimib?

Esmalt tuleb teenuse kasutamiseks installida mobiiliäpp Bolt Food. Kui telefonis on Bolti tavarakendus taksode ja tõukside tellimiseks juba olemas, siis kantakse maksevahendid ehk kaardiandmed ühest äpist teise automaatselt üle.

Kell 11:02. Mis siis ikka, valisin esimese ettejuhtuva söögikoha menüü ja näpp sattus Postimehe toimetusest umbes poole kilomeetri kaugusel asuva Subway peale.

FOTO: Aivar Pau

Kell 11:05. Valisin võileiva välja, tegin kõikvõimalike kastmete ja lisandite valikuid ja andsin tellimuse sisse.

FOTO: Aivar Pau

Kell 11:06. Aeg hakkab tiksuma, lubatud on veerand tunniga võileib valmis teha ja kohale tuua.

FOTO: Aivar Pau

Kell 11:16. Näen äpist, et võileib on valmis ja asub teele.

FOTO: Aivar Pau

Kell 11:20. Saan kullerilt kõne, et tellimus on kohal. Tõttan alla vastu ja kohal ta on!

FOTO: Aivar Pau

Seega kulus kokku 14 minutit – teenus toimib! Kulleriga vesteldes sain teada, et tellimusi täidetakse nii autode kui ka jalgratastega, minu kuller ise on autoga vedaja. Kuuldavasti on ka mitmed Bolti taksojuhid asunud toitu vedama, sest vähemalt esialgu makstakse selle eest rohkemgi, kui sõitjatevedu tehes.

Nii on. Ka Bolti pressiesindaja Karin Kase ütleb mulle, et Bolti kullerid kasutavad isiklikku autot, jalgratast, mootorratast, mopeedi või võivad rentida sõiduki mõnelt Bolti partnerilt. Kullerite hulka kuulub tema sõnul ka palju Bolti juhte, kes pakuvad teenust oma isikliku sõiduautoga. «See on hea võimalus lisateenistuseks, kuna toidukulleri ja transporditeenuse tellimise populaarseimaid kellaajad ei kattu,» rääkis Kase.