Telefoni näppides võib ka targemaks saada!

Kõige pisematele

Teame seda juttu, et juba väga varakult uputame me oma lapsed netisügavustesse. Hea lihtne, anna tahvel või telefon kätte ja laps on nutihoitud. Eks sellel ole oma head ja halvad küljed. Aga tõsi see on, et rohkem kipub lapsepõlv nutivahendis kui liiva- ja keksukastis mööduma. Nutimaailmas ajaveetmisel võib (ja tegelikult suisa peaks) olema siis vähemalt mõtestatud ja arendav roll.

Noori telefonist eemal hoida on sama hästi kui võimatu. Mõistlik lahendus on piirata aega ja soovitada teha seal vähemasti midagi asjalikku ja arendavat. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Oleme ausad, internetis ja äppide maailmas leidub kõike. Meelelahutust, rämpsu, ilu, rumalust, tarkust. Nagu on inimestel erinevad huvid ja võimekused, nii on ka hariduslikud teadmistevalikud kirevad kui rähni kuub. Aga kui otsida, leiab kindlasti igaüks midagi, mis just talle sobib.