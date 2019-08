Kümnendi kohtuvaidlus: Eesti tiigrihüppest sai vähikäik

Küsimus ei olegi niivõrd selles, et kohtusõja alustanud Eesti telekomiettevõte Levikom on väga kehval järjel olev firma ja ta ei kvalifitseeruks oma majandusseisu tõttu mitte kuidagi sageduskonkursile. Peamine vaidlus puudutab muud. Kohtulahingu peamine küsimus on selles, kuidas riik aasta alguses 5G sagedused välja jagada otsustas – kas ta soodustas sellega vaba konkurentsi või hoopis piiras seda suurte telekomiettevõtete käepikendusena.