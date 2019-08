Veriff asus kontrollima krüptoraha kasutajaid

Veriff kinnitab Blockchaini jaoks inimese identiteedi kõrvutades dokumendist, videokõnest, seadmest ja võrgust talletatud andmeid. Blockchain alustas Veriffi teenuse testimist aasta alguses ning on selle ajaga laiendanud teenust miljonite klientideni kasutades isikute tuvastamiseks Veriffi tehnoloogiat.

Blockchain Walleti juhi Xen Baynham-Herdi sõnul on Veriffi tehnoloogia on maailma tipptasemel ning nad on olnud meile suurepäraseks koostööpartneriks.