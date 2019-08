Eestlaste krüptoäri läks hingusele, juriidiline keha esitankistile

Tänaseks on kõik roosilised lubadused deebetkaardist, millega saab poes ostude eest tasuda krüptovaluutades, ja plaanid investeeringutest hävinenud. Ärist alles jäänud juriidiline keha liiklus tuntud tankistile Alexander Urmas Vestile, kes on kaks korda oma nime vahetanud, hoidunud kriminaalmenetlusest viis aastat kõrvale ning on kohtulikult karistatud, kirjutab portaal Geenius.