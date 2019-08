FOTO: Telia e-pood

Taas on uue kooliaasta algus ukse ees ning paljude lapsevanemate jaoks tähendab see ka oma võsukestele uue telefoni soetamise vajadust. On ju ühelt poolt oluline lapsega vajadusel ühendust saada, kuid teiselt poolt on tegemist ka noortele olulise meelelahutusvahendiga ning paljud ei kujuta vist elu ilma telefonita ka enam eriti ette. Seega ei jäägi paljudel muud üle, kui uus aparaat välja valida ja rahakotti kergendada, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Selleks aga, et valik pisut lihtsam oleks ning vältida tarbetut ajakulu, toome välja mõned soovitused, milliste aparaatide poole vaadata. Kuna enamik ostetavatest telefonidest on tänasel päeval nutikad, keskendumegi neile. Tegemist on pigem soodsate seadmetega, mis sellest hoolimata pakuvad piisavalt võimsust ning näevad ka ägedad välja.

Piisavalt nutikas, kuid siiski soodne

Üks hinna poolest soodne, kuid sellest hoolimata palju pakkuv ja just pigem noortele suunatud seade on Huawei P Smart 2019. See telefon pakub suurt 6,21 tollist ekraani, mis ulatub kallimatele suguvendadele sarnaselt igast küljest peaaegu servadeni. Ka kaameral on kaks objektiivi ning pildistamisel on abiks tehisintellekti tugi. Megapiksleid pakutakse kaamerale seekord 13. Kuigi mitte tohutu, on üsna suur ka pakutav sisemine mälumaht. 64 GB-st piisab nii piltide kui videote talletamiseks üsna pikaks ajaks ning kui puudu jääb, saab alati lisada mälukaardi. Mainida tasub ka seda, et hoolimata soodsast hinnast, näeb P Smart päris hea välja.