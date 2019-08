Margus Arm: miks ID-kaardid lukustuvad

Enamikul Eesti elanikel on ID-kaart. See fakt loob e-teenuste omanikele kindluse, et pea igal inimesel on võimalik kasutada nende poolt pakutavaid e-teenuseid. Teised kaks eID vahendit (Mobiil-ID ja Smart-ID) kokku katavad umbes 50% elanikest ja ainult nendest ei piisaks laiapõhjaliseks e-teenuste kasutamiseks.

Elektroonilises kasutuses on umbes 800 000 ID-kaarti.

Igakuiselt tehakse sellega umbes 20 miljonit digitaalset toimingut (sisenetakse e-teenusesse või antakse digiallkiri), lisanduvad veel kliendikaardina kasutused. Erinevatel tehnilistel põhjustel on selle aasta jooksul 164 kaarti lukustunud. See on toonud kaasa olukorra, kus lukustunud kaardi omanikud on pidanud Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses uut kaarti taotlema, sest lukku läinud kaardiga ei saa e-riigiga asju ajada. Arusaadavalt tekitab olukord pahameelt ja ebamugavusi. Kas oleme ID-kaardi üles ehitanud liigselt turvalisusele mõeldes, jättes tagaplaanile selle kasutusmugavuse? Kas pingutame turvalisusega üle?

Mina nii ei arva. Kaardi lukustumine on väga üldistatult pigem positiivne. ID-kaardi kiip on üles ehitatud selliselt, et mingi tarkvara või erinevate tarkvarade kombinatsiooni tulemusel tekkinud tehnilise tõrke tõttu (arvuti operatsioonisüsteem, veebilehitseja, spetsiifiline kaardilugeja, uuendamata eID tarkvara, mingi kindel e-teenus jms pöördub kiibi poole valede käskudega) tajub kaart teatud arv kordi kasutamist kui rünnakut ning enesekaitseks lukustab ennast.

Kaardid käituvad nii nagu see on ette nähtud – kaitsevad enda valdajat. Kaardi lukustumine on küll kasutaja jaoks ebameeldiv ja toob kaasa aega nõudvat asjaajamist, kuid kokkuvõttes on selline ebamugavus kordades väiksema mõjuga, kui õnnestunud rünnak ja identiteedi vargus.

Lukustunud on nii eelmise kui ka uue põlvkonna ID-kaardid ning hetkel on RIA prioriteet selgitada välja, mis on need päringud, mis põhjustavad kaardi lukustamise ehk mis komponent või erinevate komponentide kombinatsioon ei toimi. Kuid ID-kaardi ökosüsteemi keerukust ja avarust arvestades on see paras väljakutse, kui mitte öelda, et nõela otsimine heinakuhjast.

Meil on umbes 800 000 kasutajat, ca 600 000 ID-kaardi tarkvaraga seadet ehk arvutit (erinevate seadistustega), üle 5000 e-teenuse pakkuja, erinevad kaardilugejad, mitmed operatsioonisüsteemid, veebilehitsejad, jne – see kõik on üks suur süsteem, mille toimepidevus sõltub iga ahela lülist. Ei ole mõistlik eeldada, et selline süsteem toimib 100% tõrgeteta. Jah, meie eesmärk on neid tõrkeid ennetada, vigu pidevalt parandada, nagu ka praegusel juhul, kuid me peame arvestama, et see on meie igapäevaelu – ebamugavusi tuleb ette, neid ei saa välistada.

E-Eesti mured on meie mured

eID süsteemi töös hoidmine ning arendamine nõuab igapäevaselt prioriteetide seadmist. Kui laual on kümme väga olulist ja samaväärset asja, tuleb teha valikuid. Pidevalt tuleb arvestada sellega, mis oli eile, mis on täna ja mis tuleb homme-ülehomme. Arvestada tuleb ka kasutajagruppide suurustega ehk millise kliendisegmendi mured tuleb lahendada esmajärjekorras.