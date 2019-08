Lugeja kirjutab: Boltil on tõsiseid probleeme turvalisusega

Olles selle rakenduse aktiivne kasutaja, nii vedajana kui ka kliendina, (viimast ainult välisriikides) olen näinud ja tundnud palju. 26.08.2019 Postimehes avaldatud artikkel elamisloata iraaklasest, kes sõidab Tallinnas Bolti, pani mind sellest avameelselt kirjutama.

Alustame kõige olulisemast, turvalisusest. Kui ettevõte nõuab, et isikul oleks teenindajakaart ja sõidukil sõidukikaart, siis üks või mõlemad võivad puududa.

Hiljaaegu läbiviidud testsõite tehes ja hiljem uurides juhtide ja nende sõidukite tausta, selgus, et ligi 60% vedajatest puudusid kehtivad sõidukikaardid. Sõidukikaart aga on linnavalitsuse poolt väljastatud luba, mis kinnitab, et sõiduk on teenusepakkumiseks kõlbulik.

Lisaks sellele võivad rooli taha sattuda ja teenust pakkuda ka need inimesed, kellel ei ole lube ega ka vastavat juhikontot.

Tänasel päeval on süsteem üles ehitatud kasutajanimele ja paroolile, mis tähendab, et oma rakendust laenata või kaotada kellelegi tuttavale või võõrale ei ole võimatu. Läbi viidud testis selgus, et ükski klient, ei öösel ega päeval, ei pööra tähelepanu, kas roolis on sama isik keda kuvati tellimisel või mitte.

Lastevanematel soovitan kindlasti väga hoolikalt mõelda, kas oma võsuke lubada üksinda rakenduse kaudu autot tellima või mitte.

Turvalisuse teemadel edasi rääkides tuleb kindlasti ka välja tuua, et rakendus on parasjagu vigu täis. Küll juhatab see sõitma ringiga, soovitab pöördeid selleks keelatud kohtades ning näidates teatud asukohti täiesti vales kohas.

Näiteks Tartu Bussijaam asus viimati Tartu Kaubamajas ning Riia maanteelt lubas rakendus sooritada vasakpööret Akadeemia tänavale.

Kõik juhid on küll kohustatud jälgima liikluseeskirju, kuid kui rooli satub ebapädev või linnavõõras inimene, kes lähtub 100% rakenduse juhistest, võib pingelisemal hetkel tekitada tõsise liiklusohtliku olukorra.

Liiklusohtliku olukorra võib tingida ka juhi üleväsimus. On selge, et paljud sõidavad Bolti oma põhitöö kõrvalt või on olnud roolis üle mõistuse kaua. On teada juhtum, kus juht tunnistas kliendile üles, et ta on sõitnud 23h jutti, sellele eelnes ohtlik olukord, kus juht oleks peaaegu trammile otsa sõitnud!

On ilmnenud ka rakenduses üks viga juhi kahjuks, millest keegi ei räägi. Kui rakendustest sõit tellida, kuvab see sõiduhinna punktis a punkti b. Kuid kui klient soovib teha vahepeatuse, siis hind ei muutu. Ei muutu see ka siis, kui juht rakenduses muudab sihtkohti. Oli olukord, kus kliendilt läks sõidu eest raha maha vahetult enne sõidu alustamist.

Välja reklaamitud soodsad hinnad ja kiire kättesaadavus annavad samuti tõsiselt soovida. Tavalistel aegadel on hinnad küll tõesti soodsad ja transpordi saab kätte mõne minuti jooksul,kuid kui on nn.