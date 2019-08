Nutimaailmas on kasutusel väga palju erinevaid rakendusi omavahel sõnumite vahetamiseks, ning mitmed neist võimaldavad ka helistamist ja videokõnede tegemist. Kuna pidevalt paraneb nii kaamerate kvaliteet, kui ka andmeside kiirus, muutub tasapisi üha populaarsemaks just videokõnede valdkond, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaortaalist Digitark.

Olemus

Lihtsalt seletades on Duo rakendus, mille abil saab teha nii tava- kui videokõnesid. Ehk see võimaldab helistada. Eesmärgiks on mõistagi peamiselt videokõned, ning sellele on suunatud ka rakenduse põhirõhk.

Teenuse kasutamine ei eelda isegi Google konto olemasolu. Kuigi Google konto võib Duo-ga siduda, küsitakse alguses kasutajalt vaid toimivat telefoninumbrit. Selle abil seotakse seade ja kasutaja ning edasi saabki ühendust võtta telefoni kontaktide loendis olevate inimestega. Eeldusel muidugi, et ka neil on Duo telefonis olemas.

Hea on see, et tegemist on tasuta äpiga, ning midagi ei maksa ka tehtavad kõned. Tasuda tuleb vaid kasutatud andmeside eest, kuid enamasti on see mobiilipaketi hinnas niikuinii sees.