Elektrilevi andis 7200 kliendile kiire interneti hoiatuse

«Esimesed mikrotorud on mastidel rippumas. Kliendiühendusi veel loodud ei ole, fookus on praegu magistraal- või tüvivõrkude ehitamisel,» rääkis Postimehele Elektrilevi taristu liitumiste teenuste juht Oliver Ruus.

Hetkeseisuga on Elektrilevi teatanud 7187 kliendile 31-s erinevas asulas üle Eesti, et on alustamas ehitustöödega kaabli vedamiseks nende piirkonda ning lubanud, et konkreetsete aadresside jaoks saab võrk valmis kuni kuue kuu jooksul.

«Kõige soodsam liitumise aken on avatud kuni kolm kuud. See tähendab, et kes on saanud kirja Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumise kohta, peaks kindlasti arvestame sellega, millal on tema piirkonnas viimane tähtaeg soodsaimaks võrguga liitumiseks,» rääkis Ruus.

Liitumispakkumises on see tähtaeg välja toodud. Kolme kuu aken on seatud põhjusega, et sellesse perioodi mahub piirkonnas aktiivne ehitustöö ning ettevõte saab võimalikult kuluefektiivselt kõik tellitud ühendused ühe korraga ära teha. Hilisem liitumine tähendab, et Elektrilevi peab üksikute klientide pärast eraldi tööd ette võtma ja see on oluliselt kulukam.

Selle 7187 kliendile ühenduse loomiseks paigaldab Elektrilevi kokku 200 kilomeetrit mikrotoru, millest tänaseks on paigaldatud ligikaudu 10 kilomeetrit.

Mis puutub Elektrilevi tegemistesse, siis tööd käivad praegu nii, et materjalide tootjate esindajad on koos ehitajatega platsil ning nad juhendavad esimeste mikrotorude paigaldamisel ehitajaid, kuna tegemist on siiski suhteliselt uue tehnoloogiaga. Kui juhendamise faas läbi saab, siis paigaldavad ehitajad juba iseseisvalt vajaliku koguse mikrotorusid postide vahele.

Esimesel aastal on suurem rõhk just nn valgetel aladel asuvate klientide liitmiseks kiire interneti võrku. Just seda on otsustanud 20 miljoni euroga toetada ka valitsus.