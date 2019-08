Väike

Lenovo Tiny suurim eelis on kindlasti tema suurus või õigemini väiksus ehk kompaktne korpus. See on pikkuse ja laiuse poolest väiksem enamikest sülearvutitest ehk tõepoolest pisike. Täpsemalt öeldes on arvuti mõõtmed 17,9 x 18,3 sentimeetrit. Ka paksust on seadmel vaid 3,45 cm.

Arvestades, et keskmine sülearvuti paksus suletud kaanega on 2 sentimeetrit, pole ka see paha näitaja. Kokku tähendavad need numbrid seda, et nii laual, kui ka laua all, on arvuti poolt nõutav ruum minimaalne. Kuigi alguses uskumatu, et korralik lauaarvuti võib nii pisike olla, on järele mõeldes ju ka võrreldava suurusega sülearvutid üsna võimekad, seega miks mitte rakendada samasugust lähenemist ka lauaarvutite juures.