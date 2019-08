Apple vabandab pealtkuulamiste eest, koondab 300 töötajat

Möödunud kuul paljastas anonüümne vilepuhuja, et Apple laseb alltöövõtjatel kuulata pealt Sirile antud häälkäsklusi, et parandada toote kvaliteeti. Lisaks häälkäsklustele õnnestus töötajatel kuulata pealt ka privaatseid vestlusi, seksi, äritehinguid, arstikonsulatsioonie ja isegi kriminaalseid tehinguid.

Vilepuhujast kirjutas esimesena The Guardian ning pärast artikli ilmumist peatas Apple häälkäskluste töötlemise ja algatas ettevõttesisese uurimise. Vestluseid pealt kuulanud alltöövõtjad saadeti augusti alguses sundpuhkusele.

Kolmapäeval teatas Apple oma blogis , et nüüdsest küsitakse enne häälkäskude salvestamist kasutajalt luba ning neid võivad hiljem kuulata ainult Apple'i töötajaid. Lisaks lõpetab ettevõte Siri audiosalvestiste kogumise. «Me ei ole vastanud iseendale kehtestatud kõrgetele standarditele ja vabandame,» seisis blogis.

Apple oli palganud Siri salvestiste kuulamiseks umbes 300 alltöövõtjat, kes paiknesid Iirimaal Corki linnas. Iiri väljaanne Independent kirjutab, et nad koondati kõik vähem kui nädalase hoiatusega ja see on tekitanud kohalikule piirkonnale tõsise probleemi. Kokku töötab Iirimaal Apple'i heaks umbes 6000 inimest ja enamus neist paiknevad Corkis.