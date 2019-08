Kingo töörühm tahab muuta e-valimiste vaatlemise parteidele kohustuslikuks

Muu hulgas tegi töörühm ettepaneku suurendada nii valimiste läbiviimise ja kontrollimisega tegelevate inimeste hulka kui ka sõltumatute vaatlejate arvu, kuna seni on olnud huvi valimisi jälgida vägagi leige.

«Huvilistel on ka praegu võimalik tulla valimisi vaatlema, kuid seda tehakse vähe. Erakondadel võiks olla näiteks kohustus vaatlejana osaleda,» arvas majandusministeeriumi kübernõunik ja töörühma juht Raul Rikk.

Samuti võiks tema hinnangul kutsuda rohkem eksperte e-valimiste protsessi jälgima ning motiveerida IT tudengeid e-valimistest raporteid kirjutama. «See aitaks suurendada ühiskonnas nende inimeste osakaalu, kes on saanud valimisprotsessi-alase koolituse ning mõistavad selle keeruka süsteemi ülesehitust,» lisas Rikk.

Peamiselt on töörühma hinnangul vaja siiski tegeleda e-valimiste erinevate protsesside auditeerimisega.

«Mõistlik oleks kasutada rohkem ressursse, et olulised auditid oleks läbi viidud mitmete sõltumatute audiitorite poolt. See on üks viis, kuidas usaldusväärsust nii Eestis kui ka mujal maailmas meie e-valimiste vastu veelgi kasvatada,» märkis Rikk.