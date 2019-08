Ei võitnud. See on juba aastaid ringi liikunud spämmimise skeem, kus saadetakse kutse üritusele, mille nutikas “sekretär” ekslikult kalendrisse lisab. Kui see töötab nii nagu peab, siis jõuavad olulised kutsed ja kohtumised meilidest automaatselt kalendrisse, ilma et neid ise peaks lisama. Asja paha külg on see, et kellel iganes õnnestub oma prügi-event kalendrisse teele saata, siis see automaatselt sinna ka lisandub, vaatamata sellele, et kasutaja pole kunagi nõusolekut (accept) andnud. Vähe sellest, isegi peale kutse tagasilükkamist jäävad need “üritused” endiselt arvutis ja telefonis kalendrisse nähtavaks, tekitades päris kohtumiste ja meeldetuletuste vahel segadust.