Garmin andis välja seni suurima ekraaniga spordikella

Omadustelt on tegemist klassikalise GPS-iga varustatud multisport-nutikellaga. Fenix 6 seerial on aga ka üks uus - PacePro - funktsioon, mis võimaldab vastavalt kehalise võimekuse tasemele jooksu ajal oma tempot jälgida ja juhtida. Jooksjad saavad kasutada eelkoostatud treeningkavasid kas otse kellalt või kasutades Garmin ConnectTM või Garmin Connect Mobile rakendusi.

Versiooni Fenix 6 ja Fenix 6X ekraani suurus on vastavalt 1,3'' ja 1,4'' – ehk 17 ja 36 protsenti suurem kui eelmistel Fenixi mudelitel. Kõige väiksemal Fenix 6S puhul on säilitatud väiksemale randmele sobiv 1,2-tolline ekraan.

Päikesepatareiga on varustatud versioon Fenix 6X Pro Solar, mis on varustatud läbipaistva Power GlassTM laadijaga. Selle kasutajad saavad ka vaadata, kui palju aku on päikeseenergia toimel laadinud. Fenix 6X Pro Solar aku kestvus nutikella režiimis on 21 päeva ning päikeseenergia abil lisandub sellele veel kolm päeva.