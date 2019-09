Video! Uus trend on hoopis veealused droonid

Selgub, et laias maailmas on laiatarbe huvides loodud kaugjuhitavad veealused sõidukid ehk ROV-id (remotely operated underwater vehicle) täiesti olemas ja nende võimekus meresügavustes opereerida on muljetavaldav.

Üks selline ettevõte on näiteks Hiinas tegutsev Youcan robot, kelle uusim veealune droon kannab nime BW Space Pro Zoom.

See nelja mootoriga masin suudab end vee all üles ja alla liigutada kuni 45-kraadise nurga all ja sukelduda nii kuni 100 meetri sügavusele. Sealt suudab ta edastada ka otsevideot, kui on ühendatud pinnal hulpiva WiFi võimendiga. Seadme tööulatus on kuni 500 meetrit WiFi-seadmest.

BW Space Pro Zoomil on ka 1/1,8-tolline CMOS-sensor, mis on võimeline jäädvustama 12-megapiksliseid pilte ja kõrge eraldusvõimega 4K-videot. Masinal on objektist lähtudes automaatselt tugevust reguleerivad LED-tuled. Seadme aku peab vastu kuni viis tundi pilte tehes ja kuni kolm tundi videot filmides.

Masinas peituvatel kaameratel on ka näiteks kuuekordse optilise suumi võimekus ja korralik pildistabilisaator.