Maailm on hetkel haaratud tohututest metsatulekahjudest. Meedias kirjeldatakse laialdaselt Lõuna-Ameerikas Brasiiliat haaranud metsapõlengutest, vähem räägitakse Venemaal, Siberis toimuvast kahjutulest, mis on maha põletanud juba üle nelja miljoni ruutkilomeetri metsa, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Olukord tundub troostitu, kuid sinu kätes on väike võimalus vähemalt metsa taastada, sealjuures käsi määrimata või sentigi kulutamata. Piisab sellest, kui vahetad oma nutiseadme või arvuti veebibrauseri internetiotsingute jaoks välja vana hea Google’i ja hakkad selle asemel kasutama Ecosia’t. Ehkki oma tulemuste poolest ei erine Ecosia oluliselt Google’i otsingumootorist, on neil mitmeid väga olulisi erinevusi. Kõige olulisemaks nende seast tuleb pidada seda, et Ecosia kulutab 80% oma kasumist puude istutamisele ja metsade taastamisele ning tänaseks on Ecosia abiga istutatud juba üle 50 miljoni puu Etioopias, Brasiilias, Hispaanias ja Indoneesias!