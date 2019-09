Bolt laienes Kasahstani

«Nur-Sultan on transpordiplatvormi jaoks ideaalne linn – seal on laiad tänavad ja suured vahemaad, mistõttu inimesed on taksosõiduga harjunud. Samuti valitseb transpordirakenduste turul praktiliselt monopoolne seisund. Meie eesmärk on pakkuda inimestele rohkem valikuvõimalust ja paremat kvaliteeti,» ütles Bolti laienemise eest vastutav Jevgeni Beloussov.