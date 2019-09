Uue telekanali nimi on Inspira ning kõigi Telia TV tellijateni jõuab see 2020. aasta jaanuaris.

„Nagu ka nimi viitab, on tegu kanaliga, mis pakub põnevat ning inspireerivat sisu ja meelelahutust erinevatest valdkondadest. Näiteks jõuab kanalisse kodumaine populaarteaduslik seiklussari „Antarktika 200 – Bellingshauseni jälgedes“, mille näitamisõigused kuuluvad Teliale. Selle sammuga siseneb Telia aktiivselt teleproduktsiooni turule. Värske sarja filmimine juba käib ning Telia TV klientideni jõuab see jaanuaris,“ sõnas Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik.

Kuigi uue kanali täpsem programm on veel koostamisel ning lepingud sisu edastamiseks sõlmimisel, saab juba täna öelda, et kanalisse jõuavad naiste profitennise turniiride otseülekanded, mille vahendusel saavad kõik huvilised kaasa elada näiteks Anett Kontaveiti käekäigule. Samuti jätkab Telia koostööd Leviraga, et toota koos kõrgtehnoloogilisi teleülekandeid spordi ja meelelahutuse vallas. Selle tulemusel hakatakse Inspira kanalil üle kandma spordivõistlusi, kus esmakordselt Eestis kasutatakse otsepildi tootmiseks Levira robotkaameraid.