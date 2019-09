Tänapäeva nutiseadmed on küll nutikad ja kenad, kuid samas varustatud pea terve seadme ulatuses ekraaniga, mis muudab need hapramaks kui näiteks kunagised Nokia mobiiltelefonid. Nii võib ka telefoni kõige süütum kukkumine põrandale kaasa tuua vajaduse vahetada välja kogu seadme ekraan, mille maksumus ulatub 40-50 protsendini telefoni maksumusest. Kuid see on vaid juhul, kui puruneb ainult ekraan. Kõige tihedamini kukuvad telefonid aga nurga või ääre peale, mistõttu on kahjustatud nii ekraan, seadme korpus kui ka tagakülg. Selline remont võib moodustada juba 70% telefoni maksumusest.