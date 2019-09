Soodne aga tubli

Lenovo IdeaPad S145 on mõistliku hinnaga valik neile, kes soovivad, et arvutiga saaks ära teha põhiasjad ehk kooli- ja kirjatööd ning lisaks ka internetis käia. Ideapadil on selleks 4 GB põhimälu ning piisavalt suur, kuid kvaliteetse pildiga 15,6-tolline Full HD ekraan. Kõvakettana on kasutusel 256 GB mahutav SSD, mis kiirendab võrreldes tavalise HDD-ga arvuti tööd ning muudab ühtlasi kergemaks ka kaalu. Kogu arvuti kaalubki üsna mõistlikud 1,85 kilogrammi. Protsessoriks on valitud head hinna ja kvaliteedi suhet pakkuv Inteli i3.

Kindel keskklass

HP Pavilion 15 on korralik keskklassi seade, mille näitajatest peaks enamikele tavakasutajatele piisama. Võrreldes eelpool toodud Lenovoga on sellel HP-l i5 protsessor ja juba 8 GB põhimälu, mis tähendab, et teha saab juba ka tõsisemat tööd. Seetõttu võib seda arvutit julgelt soovitada juba ka pisut vanematele õppuritele. 256 GB suurune SSD ketas on kiire, kuid energiasäästlik. Seega kestab arvuti aku terve päeva ning kerge on ka kaal, jäädes samuti kõigest 1,8 kilo juurde. Ekraani suuruseks on seadmel 15 tolli ning resolutsiooniks on sel Full HD ehk 1920 x1080.