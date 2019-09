eSwatini printsess: eestlased, tulge uudistage meie maad

«Meil on suurepärane muld ja väga hea kvaliteediga vesi. Ja meil on maailma parim marihuaana, tuntud ka kui eSwatini kuld. Iga aasta juulis on meil suur põlevate põõsaste festival ning sel päeval on marihuaana tõmbamine ka täiesti legaalne – milline suurepärane elamus paljudel turistidele,» ütles printsess.