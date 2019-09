Eesti passe asub tootma pealtnäha täiesti tundmatu ettevõte

Avalike andmebaaside kohaselt asutati see ettevõte alles suve hakul 31. mail Tartu-suuruses Suurbritannia linnakeses Basingstoke’is.

Kui veidi edasi uurida, siis selgub, et selle lapsettevõtte taga on tegelikult üle saja aasta sularaha ja dokumentide tootmisega tegelenud De La Rue International Limited. Samas linnas on ka selle ettevõtte peakontor.