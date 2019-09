Aivar Pau: Nordica oksekott

Täna kaotame erialakeele ja terminid lennunduses, homme infotehnoloogias, ülehomme ühistranspordis – peagi kogu ettevõtluses ja teeninduses. Kaugetest riikidest autojuhte Eestisse smugeldavad taksoäpid juba survestavad võime, et eesti keele oskuse nõude peaks taksojuhtidele tühistama, muidu polevat kuskilt enam roolikeerajaid leida. Samu vabadusi nõuavad juba kaubandusketid ka kassiiridele. IT-majade sisemine töökeel pole juba ammu eesti keel. Tühja sellest eesti keelest, teenused on olulised!

Aga mina tahan lennukis näha eestikeelsete kirjadega oksekotti. Tahan lennujaamast öösel koju sõites Bolti juhiga hubases eesti keeles arutada, et ei tea, kuidas tema kodukandi Keila-Joa rahval läheb – kas kohapeal ka tööd on, või käivad nüüd juba kõik linnavahet. Ja ma tahan Maxima kassiirile sulaselges eesti keeles head päeva jätku soovida ja sama vastu kuulda.

Nordica saagast on saamas ohtlik näide, kuidas eestlastele on jäetamas vaid teenusepakkuja roll välismaisele. Kuidas meie pardameeskonnad ei teeninda Eesti inimesi eesti keeles vaid pursivad eestikeelse aktsendiga teenindada kurat teab mis sihtpunkte vahel kurat teab mis lennufirmade lende.

Sellised pealtnäha väikesed muutused hakkavadki pikas plaanis muutma kogu rahva meelsust. See, mida «EKRE töllakad» (laenväljend viimasest Juure ja Kivirähu raadiosaatest - vabandust selle pärast) on suutnud oma pika ja pideva sõnumitelaviiniga teha üldise hoiakuga võõramaalaste, homode ja poliitiliste oponentide suhtes, on üks hea näide. Kui rahvale räägitakse, et eesti kee pole ju kah nii oluline, kui jutt käib vaid lendamisest, kurgi ostmisest või ühistransporti kasutades, siis on sellel vähemalt sama hull mõju.