Moskva: Facebook ja Google sekkusid Venemaa valimistesse

«Selliseid tegevusi või pidada sekkumiseks Venemaa siseasjadesse ja Venemaa Föderatsiooni demokraatlike valimiste takistamiseks. Välismaiste ettevõtete selline tegevus on lubamatu,» teatas Roskomnadzor oma veebilehel .

Venemaal toimusid pühapäeval piirkondlikud valimised, millele eelnesid Moskvas mitu nädalat väldanud protestid pärast mitmete opositsioonisaadikute eemaldamist valimistelt. Võimupartei Ühtse Venemaa teatel võitsid nad valimised 13st ringkonnast 12-s, vaid Habarovskis see neil ei õnnestunud.

Facebook on alates 2016. aasta USA presidendivalimiste eelsest asjast olnud suures hädas Venemaalt lähtunud propagandareklaamide eemaldamisega oma keskkonnast. Muu hulgas on paljastatud Venemaa koordineeritud hiiglaslikke libakontode võrgustikke, mille abil on üritatud mõjutada ameeriklaste meelsust.