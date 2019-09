Võtab kõhedaks: iga kümnes eestlane pole siiani kasutanud internetti

Selle kohaselt on viimastel andmetel internetti kasutanud 89,4 protsenti eestlastest, mis numbriliselt teeb 850 500 inimest. Näitaja viivad alla just vanemad kui 44-aastased inimesed, kuna nooremate puhul on internetikasutajate hulk enam kui 99,5 protsenti.

65-74-aastase seas on interneti hüvesid maitsta saanud vaid 58,6 protsenti. Eesti infoühiskonna arengukava on seadnud eesmärgiks, et aastaks 2020 on selles vanuses interneti mittekasutajate osakaal vaid 6 protsenti.

Eestis on aga väga hea seis näiteks võrreldes brittidega – BBC avadas täna materjalid, mille kohaselt ei kasuta internetii koguni 20 protsenti Suurbritannia elanikest.