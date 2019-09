FOTO: iStock

Kuigi internet ajab fotodest juba ammu üle ääre, siis on pilt endiselt hea viis, et midagi öelda – inimsilm lihtsalt haarab kujutise enne, kui näiteks teksti. Seega, on vaja hästi tehtud fotosid, sest konkurents on halastamatu, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Sotsiaalmeedia ajastul, kus Instagram on pilte täis, tuleb silmapaistmiseks tihti pilte tuunida, võtta välja rohkem värve või vastupidi, neid maha tõmmata, et oluline osa pildist välja tuua. Õige tonaalsus võib fotole anda just selle õige meeleolu, mis vaatajates tekitab seletamatu soovi sealsamas viibida (ja laikida).

Niisiis, pole vahet, kas turundamist vajab enda küpsetatud leib, müümist auto või on lihtsalt soov parimaid reisipilte enne jagamist töödelda – selgitasime välja parimad fototöötlusäpid, mis on hädavajalikud, et fotodega internetis veenvalt manööverdada.

Snapseed – põhjalik fototöötlus mobiilis

Google’i Snapseed peidab endas laialdaselt võimalusi ja intuitiivset kasutamiskogemust. Ootuspäraselt on sellel fototöötlusäpil valik filtreid, kuid erinevalt teistest, saab neid filtreid ise muuta ja teha täiesti enda omad.

Muidugi on olemas kõik klassikalised vahendid nagu kroppimine, pildi sirgeks keeramine, tekstilisamise võimalus jne.

Mainimata ei saa jätta ka muljetavaldavat maskimist, võimalust mängida taust fookusest välja ning esiplaan teravamaks. Lisaks salvestub kogu tuunimisajalugu, mille abil saab minna ükskõik millisesse foto varasemasse versiooni.