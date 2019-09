Volkswagen paljastas uue logo, lubab totaalset muutumist

Lisaks tutvustas Volkswagen Frankfurdi autonäitusel oma uut elektriautot ID.3, mis meenutab vähemalt välimuselt natukene Golfi. Tegu on vaid esimese mudeliga planeeritud ID elektriautode perekonnast. Autol on ühtlasi «naeratav» nägu, et muuta Volkswageni sõidukid taas «lõbusaks» nagu seda oli omal ajal Beetle. Ettevõtte sõnul on ID.3 võimeline oma juhile tuledega isegi silmi pilgutama.

ID.3 piduri- ja gaasipedaalidel on «play» ja «pause» ikoonid, mis meenutavad MP3 mängijat. Nii on auto Volkswageni sõnul noortepärasem. Ettevõte lubas ühtlasi, et selle autoga on ka väga lõbus sõita. ID.3 baashinnaks saab olema 30 000 eurot ja esimesed autod toimetatakse klientideni kevadel.

Nii uus logo kui ka ID.3 sümboliseerivad Volkswageni ambitsiooni saada maailma suurimaks elektriautode tootjaks. Selle ambitsiooni alla on konglomeraat investeerinud 33 milardit dollarit. Volkswagen tahab muuta elektriauto rahvaautoks, mis jõuab massidesse ning keskendub praegu peamiselt Euroopa ja Hiina turule. Panused on kõrged, sest Volkswageni ajaloo kõige hullemast skandaalist on möödas vaid neli aastat.

Ettevõte serveeris uut autot uudistama tulnud inimestele Frankfurdis veganisnäkke ning tegevjuht Herbert Diess kutsus oma kõnes üles täielikult loobuma söeenergiast. Volkswageni ala sissekäigu juures seisis suur silt kirjaga: «Kuidas saaksime päästa maailma oma laste jaoks?»

Volkswageni totaalne muutumine tuleb autotööstuse jaoks väga keerulisel ajal, sest uute autode müük kahaneb üle kogu maailma. Paljuski on selle taga maailmamajanduse kasvu üleüldine aeglustumine, USA-Hiina kaubandussõda ja Brexit. Mitmed ökonomistid on prognoosinud uue ülemaailmse majanduskriisi peatset saabumist.

Tõenäoliselt üritab Volkswagen elektriliseks minekuga kiirustada ja suruda põhilised muutused läbi ajal, mil nende kasumid on veel suured. Volkswagen on asunud majandusraskuste tõttu juba tootmist kärpima ja valmistab sellel aastal ligemale 450 000 autot vähem. Lisaks on asutud ettevõtet restruktureerima ja juhtimisprotsesse optimeerima.

Volkswageni investorid on autode elektriliseks (ja isesõitvaks) mineku suhtes hetkel valdavalt skeptilised, sest elektriautode turg on endiselt suhteliselt väike ja paljud inimesed on elektriautode ostmise suhtes ettevaatlikud. Analüütikud on soovitanud täiendava ressursi tekitamiseks viia Volkswagenil börsile oma kõige väärtuslikum bränd Porsche, et teenida selle pealt lisaraha. Porsche tutvustab samuti sellel nädalal Frankfurdis oma esimest üleni elektrilist mudelit Taycan.

Volkswageni uus logo peakorteri katusel. FOTO: FABIAN BIMMER / REUTERS

Volkswageni tegevjuht Herbert Diess tutvustab uut ID.3 mudelit. FOTO: SILAS STEIN / AFP

Volkswagen ID.3. FOTO: Michael Probst / AP