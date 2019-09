Lugejakiri: lõputu unistus internetist ehk komejant erinevate projektide ümber

Projekt sai omale nimeks ESTWIN. Kuid kõigele sellele vaatamata, maigutavad mitmed lugejad vaid suid; saamata mingitki netti. Artikleid meeletust progressist ikka aeg-ajalt kirjutatakse. Töö põhimõte oli/on iseenesest lihtne - Enamvähem kõikide asulate- majade lähedusse rajatakse magistraal, millest siis vastavate punktide kaudu on võimalik pea kõikidel soovijatel sealt omale nn. "ots tuppa saada".

Selle viimase töö pidid väidetavalt ära tegema teenusepakkujad, kuigi tol ajal ega ka nüüd ei ole mitte keegi seda tegelikult kinnitanud. Millest selline fantaasia käiku läks ei tea, kuid selge on see, et tänaseks on selline lahendus toiminud vaid väga vähestes kohtades. Mitte ükski ei käinud vekslit välja, et jah me võtame kõik soovijad vastu. Tehtud on seda vaid seal, kus see on olnud majanduslikult kasulik.

Mu küsimustele vastasid omal ajal paljud internetitajad hoopis seda, et antud ELASA võrgus ei hakata lähiajal teenuse pakkumisele isegi mitte mõtlema, sest selle rent ja kliendi ühenduse väljaehitus on väga kallis. Mingist ajast mäletan, et vahemaa x maksis ligemale 700 eurot ja ühe kunde nö. liinil pidamise eest on see ikkagi väga suur summa, arvestades mõne väiksema tegelase teenuste mahte.

Tänaseks päevaks on renditasud mõnevõrra alanenud ja leevendatud on ka liitumise tingimusi. Kas ja kuidas see töid vähendab; seda näitab aeg.

Võrgu tehnilistel kirjeldustel pikalt ei peatu, seal polegi midagi erilist. Iga teatud vahemaa järel (umbes 1,5km või rohkem) on kindlad kohad kus on võimalik signaali saada. Seega kui üks saab siis ilmselt teine jääb ilma, nii nagu minugagi juhtus.

Magistraali suvalisest kohast ei ole mõttekas igast kohast igale soovijale käristada - see langetaks võrgu kvaliteeti. Kuid vastavatest sõlmedest, vea palju tahad. Oluline on märkida veel sedagi, et kuna kaablitrass kulgeb tavaliselt maanteede kaitsevööndis, ehk teega paralleelselt, siis mistahes tarbija paigaldatavad kaablid (kui ta need oma raha eest paigaldaks) hakkavad kuuluma antud lõiku opereerivale asutusele.

See oleks isegi nö. kergem variant; raskemaks läheb lugu siis, kui teie kinnistu vahele jääb hunnik teisi kinnistuid. Sisuliselt töö tellides maksate te asja eest, millele teil kunagi mingeid õigusi ei teki. See aspekt ongi üks iseärasus, millest targu polegi räägitud. See on sama, mis minna suvalise võõra inimesega autopoodi ja osta talle must metallic bemm teie endi raha eest. Mõnel juhul on aga sidesõlm kohe netisoovija kinnistu ääres, või isegi kinnistul endal ja sealt pole muud kui otse tuppa.