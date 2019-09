Aivar Pau: robotid ei pidanud ju tapma

Esimesed testid läksid suurepäraselt. Kõik on kena, aga inimesi neil tapamasinatel enam ei ole, inimelusid hävitavad robotid. Juhtumas on esmapilgul täpselt see, mille eest on innovatsiooniliidrid üle maailma aastaid hoiatanud: inimelu üle ei tohiks iial otsustada tehisintellektiga süsteemid. Võib ju paistab, et see rong on läinud.

Tuletame meelde, et enam kui 100 tehnoloogiaettevõtet, 26 riiki ja 2400 innovaatorit, nende hulgas Skype’i asutaja Jaan Tallinn ja Tesla ning SpaceXi looja Elon Musk, pöördusid mullu 18. juulil avaliku kirjaga kogu maailma poole, milles kutsuvad üles lõpetama tehisintelligentsete tapamasinate loomine.

«Tehisintellektid (AI) on mängimas suurenevat rolli militaarsüsteemides. On kiire vajadus, et kodanikud, poliitikakujundajad ja juhid asuksid tegema vahet lubatud ja lubamatu AI kasutamise vahel. Selles valguses oleme meie, allakirjutanud, kokku leppinud, et inimelu võtmise otsust ei tohi iial delegeerida masinale,» seisis nende kirjas.

Kuid vaadakem arengute sellise pöörde võimalikku helgemat poolt. Milremi roomukite peamine mõte on selles, et nende abil saab kaugjuhtimise teel vedada sõjatandrile kuulipildujaid, tankitõrjesüsteeme, raketiheitjaid ja mida iganes veel.

Aga mis siis, kui ka vaenlasel on kasutuses täpselt sama võimekad süsteemid? Kas tulevikusõjad – nendest ei pääse inimkond lähitulevikus kindlasti mitte – võivadki endast kujutada pigem mürarikast arvutimängu, kus küsimus on vaid selles, kes kelle tehnoloogilisi saavutusi enam hävitada suudavad? Näeme me tõesti lahinguid, kus inimelusid ei võeta ja tagajärjest on vaid kümnete tonnide kaupa vanarauda?

Kipun arvama, et nii see ei lähe ja tarku masinaid kasutatakse ikka vaid sõjaolukordades, kus eeldatakse, et teine pool on tehnoloogiliselt mahajäänum, rumalam, «metsikum» või kus selliste masinate abil ei taheta kahju tekitada mitte otseselt vaenlasele vaid tema hoonetele, maanteedele, sildadele ja mulle infrastruktuurile. Vastasel juhul puudub üüratute summade kulutamisel igasugune mõte, vaenlase tehnoloogiat saab üle küberruumi hävitada palju hõlpsamalt, kui seda dünamiidiga loopida.

Niikuinii on arenenud riikide vaheline sõjad kolinud selgelt küberruumi. Oma soovitud poliitilisi ja majanduslikke eesmärke ei vallutata mitte vere ja inimelude hinnaga vaid arvutisüsteemidesse häkkimise, küberrünnete ja libakontode ning muude pehmete vahendite abil suurte masside meelsuse mõjutamise teel.

