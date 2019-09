Eestis on 15 305 kinnimakstud suunamudijat

Valdavalt on tegemist Instagrami kasutajatega ning nad on koondunud suunamudimisvahendusettevõtte Promoty taha. Nende hulgas on nii suuri influencereid kui ka väiksema jälgijaskonnaga sisuloojaid.

Marelle Ellen kinnitas, et kõikidele Promoty kaudu tehtud Instagrami postitusele läheb automaatselt külge ka viide selle kohta, et tegemist on tasutud postitustega. «Reklaamitav toode on enamikel juhtudel postituse pildil näha ning mainitakse ära ka tekstis,» kinnitas Ellen.