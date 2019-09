Tartu taksoturul puhkes tüli ja segadus

Segadust tekitas aga asjaolu, et määruses ei olnud kuidagi sõnastatud, mis ühikutega ajatasu mõõta. Osad firmad arvasid, et arvestada tuleks ühikuga eurot/tunni ja teised eurot/minuti eest.

GoTaksopark OÜ juhatuse liige Kuno Koger arvab aga, et ajatasu peaks olema arvestatud tariifiga eurot/tunnis. Tema hinnangul on konkurent Elektritakso seega kehtestanud lubatust suurema kilomeetritasu ning petab kliente.

«Palun võtta kiiresti tarvitusele vastavad abinõud, et selline väär olukord lõpetada,» kirjutas ta linnavõimudele. «Usun, et teema on palju laiem kui ühes näites toodud. Vale hinnaga sõitmine on päris suur rikkumine.»