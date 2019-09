Maailmameedia: uus iPhone on mitme olulise puudusega

Brittide meediatööstus BBC kirjutab, et uus iPhone väärib märkimist eelkõige ultralainurkkaamera ja müravabade öövõtete pärast, kuid märgib, et Google, Samsung ja Huawei on sellised võimed oma mobiilidele juba varem tekitanud.

Lisaks on BBC hinnangul seadmetel mitu oodatud funktsiooni ära jäetud ning kurdab, et uued mobiilid ei toeta näiteks Apple’i puutetundliku pliiatsi kasutamist ning ära jäeti ka võimekus juhtmevabalt teisi seadmeid laadida. See viimane on ka Huawei ja Samsungi tippmobiilidel ammu olemas.

«Ettevõte teatas, et kahe Pro versiooni akud kestavad neli kuni viis tundi kauem kui nende XS-nimelistel eelkäijatel. Kuid ta ei andnud välja 5G-mudelit ning mitu arvatud funktsionaalust on puudu,» lisas BBC ning on kriitline selles osas, et ka uusi iPhone’e ei saa ikka veel laadida ülilevinud ja ülikiire USB-C laadijaga, mis on samas juba kasutusele võetud uutes iPadides.

BBC märgib ka, et iPhone’ide turuosa on maailmas aastaga kukkunud 14,5 protsenti ja moodustab nüüd 10,2 protsenti. Tema ees on esimesel kohal Samsung ja teisel kohal Huawei ning kuklasse on hingamas Xiaomi ja Oppo.

«Muhk muhu otsas,» kirjeldab tuntud tehnikaportaal Digital Trends iPhone 11 uut disaini, mille tasapinnalt duubel- või kolmikkaamerad ühes nurgas välja punnitavad. Portaal kiidab seadme mattide värvide valikut ja asjaolu, et kiri «iPhone» on nüüd tagaküljelt kadunud.

Kriitiline on portaal põhimudeli ekraani suhtes, kuna selle LCD-tehnoloogia ja madal resolutsioon (1792x828) ei toovat välja sügavaid musti toone. Palju parem olevat Pro ja Pro Max versiooni OLED-ekraan.

Kummaline olevat portaali hinnangul see, et kuigi põhimudel iPhone 11 toetab kiirlaadimist (Pro mudelit mitte), siis kiirlaadijat sellega poes kaasa ei antagi. «Hea vähemalt, et juhtmevaba laadimine on alles jäetud,» kirjutab Digital Trends.

Väljaanne Ars Technica märgib omakorda, et iPhone 11-l ja tema eelkäijal XR-il pole mingit vahet peale parema kaamerakomplekti. Portaal arvab, et kui XR on juba olemas, siis pole mingit mõtet seda uuema vastu välja vahetada.

Suur pettumus on Ars Technica hinnangul see, et iPhone’il puudub jätkuvalt USB-C sisend.

The Next Web kiidab uute iPhone'ide värvivalikus olevat uut matt-tooni «kesköine roheline», «lõpuks ometi» lisandunud 18-vatist kiirlaadimist, kaamerate võimekust videote tegemisel ning Dolby Atmos helivõimendust.