Laupäevast läheb mobiiliga maksmine palju tülikamaks

Direktiivi õldnõude on selline: kõik ostud, mis on suuremad kui 30 eurot ja iga kuues ost nõuavad turvalisemat autentimise viisi.

Kasutajate jaoks tähendab see seda, et näiteks Wolti vahendusel süüa tellides peab ilmselt tegema paar lisasammu, et enda isik tuvastada. Need sammud määrab kasutaja pank ja kasutaja võidakse näiteks tema pangarakendusse või näpujälje tuvastamisse suunata.