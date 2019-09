Vesterbacka: Hiina kommunistid pole Tallinna-Helsingi tunneli taga

«Alati on olemas hirm selle pärast, et Hiina ostab kõik ära ja me kõik peame hakkama hiina keelt rääkima. Mina kinnitan, et Hiina investorid investeerivad tunnelisse, kuna see on hea äri,» ütles Vesterbacka täna hommikul alanud TechDay konverentsil.