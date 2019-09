FOTO: Digitark

Telia LIVE telekanal alustab juba sel reedel ehk 13. septembril otseülekandeid Soome meistriliiga hokiklubi JYP mängudest, mille ridades lööb kaasa ka Eesti tuntuim hokimängija Robert Rooba, kirjutab Raigo Neudorf tehnoloogiaportaalist Digitark.

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik ütles, et siinse televaatajani jõuavad JYP Jyväskylä kõik eeloleva hooaja mängud Soome meistriliigas, mida on ühtekokku 60. Hooaja esimene mäng peetakse 13. septembril ning viimane 14. märtsil 2020. JYP Jyväskylä mängude täpne ajakava on näha SIIN.

„Meil on ülimalt hea meel, et koostöös Soome Teliaga jõuavad Telia LIVE kanalisse JYP Jyväskylä mängud, kus lööb kaasa ka Eesti hokikoondislane Robert Rooba. Alguses saab ülekanded jälgida Telia LIVE kanalis, kuid järgmise aasta alguses kolivad mängud juba uuele Inspira kanalile. Kõik mängud jõuavad siinse televaatajani koos eestikeelsete kommentaaridega,“ sõnas Kiik.

Robert Rooba: see on taas ühe unistuse täitumine

Robert Rooba kinnitusel on Soome hoki kõrgliiga puhul tegu maailma täielikku tippu kuuluva liigaga, kus konkurents on tohutult tihe ning meeskondade taseme vahed olematud. „Minu koduklubi JYP on viimase kümne aasta üks edukamaid klubisid Soome liigas ning pärast eelmise aasta pettumuste hooaega oleme valmis oma hiilguse taastama. Meie selle hooaja tiim on hea segu vanade kogemusest ning noorte innukusest ning eesmärk on mängida väga atraktiivset ning tehnilist hokit.“

Rooba lisas, et tema koduklubi mängude jõudmine Eesti televaatajani on taas ühe unistuse täitumine. „Iga aastaga on Eestis järjest rohkem inimesi, kes elavad kaasa minu tegemistele läbi erinevate vahendite ja kanalite. Telia teeb nende kõigi elu nüüd palju lihtsamaks ning samas innustab mind neile veel suuremaid ja ägedamaid elamusi pakkuma.“

Ka Eesti Jäähoki Liidu presidendi Rauno Parrase sõnul on otseülekannete jõudmine siinse teleauditooriumini positiivne uudis.

“Tegemist on maailma kiireima sportmänguga ja nüüd tuleb koju kätte maailma TOP 5 hulka kuuluv Soome liiga, kus mängib olulises rollis ja lööb palju väravaid Eesti oma mees. See on suur võit nii Eesti hokile kui Telia klientidele,” märkis Parras.

Esimene otseülekanne JYP Jyväskylä mängust algab Telia LIVE kanalis sel reedel algusega kell 18:30.