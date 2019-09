Telia Eesti müügistatistika näitab, et viimastel kuudel on eestlaste üheks eelistatuimaks telefonivalikuks kerkinud Samsungi A-seeria seadmed, kirjutab tehnoloogiaportaal Digitark.

Näiteks Telia valikus on Eestis täna müügil koguni neli erinevat A-seeria nutitelefoni: Samsung Galaxy A20e, A40, A50 ja A70, mis kõik on viimase paari kuu jooksul mahtunud ka kümne müüduima telefoni hulka.

Telia Eesti mobiiltelefonide kategooria juht Laura Kuusik ütles, et Samsung on sel aastal kasutusele võtnud uue tootenimede loogika, mistõttu ei kuulu enam valikusse näiteks aastaid populaarne olnud A5 mudel.

„Nüüdsest kasutatakse kümnendsüsteemi numbrit ehk A50. Samuti ei leia praegusest tootevalikust enam J-seeriat ehk kõige soodsamaid Samsungi telefone – ka need on asendunud A-nimetusega. Kõige lihtsam on mudelite vahest aru saada „A“-tähele järgneva numbri alusel – mida suurem number, seda võimekam, võimalusterohkem ja hinnalisem telefon,“ selgitas Kuusik.

Tema hinnangul on Samsungi värskem tootevalik hästi välja kukkunud, mida kinnitab kõikide nende mudelite populaarsus. „A-seeria mudelid on piisavalt erinevad, et iga kasutaja leiaks endale sobiva. Samas jäävad kõik need mudelid mõistlikku hinnaklassi.“