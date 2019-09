Enamik nutitelefonide tootjatest annab koos seadmega kasutajatele kaasa ka mingi hulga pilveruumi. Ikka selleks, et oluline info oleks kusagil tagavaraks olemas, juhuks kui telefoni endaga midagi juhtuma peaks. Ehk teisisõnu pakuvad tootjad kasutajatele võimalust oma andmed tagavaraks tasuta pilve salvestada. See on väga mugav ja idee poolest hea lisateenus, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Paraku aga peitub selle asja juures üks konks. Nimelt on tasuta antava ruumi suurus reeglina 5 GB. Arvestades aga, et telefonide enda mälumaht jääb tavaliselt vahemikku 32 – 128 GB, jääb sellest tasuta saada olevast viiest gigabaidist üsna ruttu puudu. Seda seepärast, et vaikimisi tahab telefon kogu oma sisu automaatselt pilve sünkroonida. Kuna ruumist jääb nii puudu, hakataksegi kasutajale näitama teavitust ruumi lõppemise kohta ning kuna seda tehakse väga tihti võib see olla üsna tüütu.