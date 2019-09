Samsung Galaxy A80: uskumatult lahe, uskumatult raske – ja mootoriga

Uudne, vinge ja lahe on selle seadme puhul kaamerakomplekt. Säästmaks ekraani pinda kulmudest, tilkadest ja aukudest puudub sellel seadmel eraldi selfie-kaamera täielikult. On vaid üks kaamerakomplekt ja see on leidlikult pandud täita nii põhi- kui esikaamera ülesandeid.

Küsite: kuidas? Vastan: mootoriga. Selfie-nupule vajutades libistatakse kogu kaameramoodul seadme ülaotsast välja ning kiire klõpsatusega teeb kaamera 180-kraadise pöörde. Nii saabki duubelobjektiiviga põhikaamerast selfie-kaamera.

Vaadake sellest lühiklipist ise, kuidas süsteem töötab:

Kusjuures kaamera on koguni 48-megapiskline, mis on väga muljetavaldav näitaja. Seda toetab 8-megapiksline lainurkkaamera ja 3D ToF lähedussensor udustatud tasuta tekitamiseks. Täitsa toredaid pilte teeb, juhuslikud katsed Tallinnas:

Kaamera on selle telefoni tuum. Teine oluline omadus on ülisuur ja lame ekraan – mängu- ja videosõprade rõõm. Selle Super AMOLED ekraani diagonaali pikkus on koguni 6,7 tolli, resolutsioon 2400x1080 pikslit. Telefon on pikk 16,5 ja lai 7,6 sentimeetrit. Väga lahe.

Nagu ka RAM 8GB, väga ok salvestusmälu 128 GB ning aku mahutavus 3700 mAh. Sõrmejäljelugeja on sel telefonil tippmobiilidele omaselt ekraani alla integreeritud.

Aga.

Aga siis on ka mitte nii häid omadusi ja puudusi. Näiteks kaalub see seade kogu 220 grammi ja ma lihtsalt ei saa aru, kust nii suur mass tuleb. Enam-vähem sama suur tipptelefon Galaxy S10+ kaalub kõigest 175 grammi. On asi selles, et A80 katab vanamoodne Gorilla Glass 3 (uusim on juba numbriga 6)? Ei tea.

Mulle väga ei meeldi ka see, et see telefon pole veekindel. Arvestades Eesti kliimat ja asjaolu, et seade on ilmselgelt mõeldud noortele, oleks see hädavajalik omadus. Samuti on ära kaotatud klassikaline kõrvaklappide sisend, aga see pole nii hull puudus, kuna seadmega on kaasas USB-C sisendiga klapid.