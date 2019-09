Eesti Energia põletab kateldes tapjavett

Põhjus, miks riigiettevõte sellise pealtnäha kummalise otsuse on langetanud, peitub selles, et uue tegevussuuna ehk põlevkiviõli tootmise käigus tekib kõrvalproduktina niivõrd saastunud vesi, et seda ei suudaks puhastada ka kõige kaasaegsemad tehnoloogiad.