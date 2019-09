Ametlik: Huawei järgmine mobiil tuleb ilma põhiäppideta

Tema viidatud GMS on põhiline alus mis iganes praegu Androidi telefonides kasutatavatele äppidele, kuna see sisaldab ka endas äppide poodi Google Play, kust kasutajad kõiki rakendusi saavad alla laadida. Lisaks puuduvad loomulikult ka Google’i otsing, Google Maps, veebilehitseja Chrome, YouTube ja Gmail. GMS-i ökosüsteem sisaldab kokku tuhandeid partnereid ja sadu tuhandeid rakendusi.

Küll aga on telefonil alusplatvormina olemas Androidi tarkvara. Küsimus on seega vaid selles, kuidas kasutajad pääsevad Androidi jaoks mõeldud rakendustele ligi, et neid enda telefoni saada. Esmakordsel avamisel võib telefon sisaldada seega vaid Huawei enda või USA-väliste partnerite loodud rakendusi – Google’i teenused on seadmel puudu nimelt USA võimude otsuse tõttu kanda Huawei musta nimekirja, mille liikmetega on USA ettevõtetel keelatud äritehingud.