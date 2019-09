Nagu nimest eeldada, on 10+ nimeline sõsaratest suurem ja võimsam ning hetkel Samsungi nii-öelda tipp. Etteruttavalt võibki öelda, et tegemist on ühega parimatest, kui mitte kõige parema telefoniga, mis Samsung seni teinud on. Aga nüüd kõigest lähemalt.

Puutepulk on endiselt alles

Üks kindel omadus millega Note on siiani kõigist teistest erinenud on stylus ehk puutepulk. Kuigi minevikus nutiseadetel üsna levinud lisa, on tänaseks päevaks Note seeria põhimõtteliselt ainus, millel see veel kaasas on. Samsungi keeles kannab stylus nime S-pen ning kuigi seda ei pea kasutama, on temast mitmetes situatsioonides või peenemat lähenemist nõudvates toimingutes suur abi. Näiteks Exceli kasutamisel on erinevus sõrmedega võrreldes ülimalt suur. Aga S-pen-i abil saab näiteks ka kaamerat juhtida, ekraanile kirjutada, teha sellest väljalõikeid, vahetada Powepoint-is slaide juhtida YouTube jne. Lisaks saab S-peni peal olevat nuppu programmeerida, ehk ise valida, mida teeb üksik või topelt vajutus. Pliiats ise käib mugavalt telefoni sisse ja on seal nii turvaliselt hoitud ja ka alati laetud. Olemas on ka meeldetuletuse funktsioon juhuks kui pliiatsiga telefonist liiga kaugele minna. Ehk kuigi saab ka ilma selleta, on pliiats tegelikult mugav lisa.