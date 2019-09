Vaata iPhone–ga tehtud pilte teleri ekraanilt

Nüüd võimalik ka iPhone-ga

Täpsemalt tähendab see seda, et kui senini pidid iPhone omanikud telefoniga tehtud piltide teleri ekraanilt vaatamiseks soetama Apple TV nimelise lisaseadme, siis nüüd võimaldavad uuemad Samsungi televiisorid telefoni endaga juhtmevabalt ühendada. Täpselt nagu Android telefonid seda juba ammu on osanud.

Kuidas?

Nimelt omavad mitmed Samsungi televiisorid nüüd Airplay2 nimelise tehnoloogia tuge. Maakeeli tähendabki see seda, et nii pilte kui videoid saab telefonist otse teleka ekraanile suunata.

Funktsionaalsuse kasutamine on iseenesest väga lihtne. Selleks tuleb kõigepealt veenduda, et nii telefon kui teler on ühendatud sama WiFi võrguga. Seejärel tuleb avada telefonis Photos nimeline rakendus ehk pildid ning vajutada jagamise nuppu. Edasi tuleb kuvatavate võimaluste seast leida AirPlay ikoon. Nüüd kuvatase koduse TV nimi ja peale selle valimist ilmubki teleri ekraanile nutiseadmes kuvatav foto. Esmakordsel ühendamisel tuleb seadmete omavaheliseks sidumiseks telefoni sisestada teleri ekraanil kuvatav parool. Ja põhimõtteliselt ongi kõik. Televiisor oskab näidata nii pilte, kui mängida videoid ning toetatud on ka Live pildid, ehk fotod mis on iPhones justkui lühikesed videoklipid.