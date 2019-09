Eesti idufirma sai 1,4 miljonit dollarit

Kokku on Snackable AI alates 2018. aastast investeeringutena kaasanud 2,3 miljonit dollarit – teiste seas on idufirma tegevusele õla alla pannud tuntud USA meedia veteran Richard Sarnoff.

Investeerimisvoorus kogutud 1,4 miljonit dollarit kasutatakse ettevõtte laienemiseks ning turule sisenemiseks. Tänaseni on äriklientidele suunatud Snackable rakendus olnud arengufaasis ning tehtud on privaatseid pilootprojekte mitmete juhtivate meediafirmadega USAs nagu Slate, kellest mitmed on lähikuudel teenust lansseerimas.