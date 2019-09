OnePlus: meid USA sanktsioonid ei puuduta

AP: OnePlus on Hiina ettevõte. Mitmeid Hiina ettevõtteid, näiteks Huaweid ja ZTE-d, on alates kevadest tabanud igasugune ärikeeld USA ettevõtetega, ehk nad on kantud musta nimekirja. Kas see on kuidagi hakanud valmistama ka teile raskusi telefonide komponentide hankimisel?

TL: Meie ei ole USA sanktsioonidest kuidagi puudutatud. Ma arvan, et oleme näiteks Qualcommi (USA protsessorite tootja – AP) üks tähtsamaid partnereid, kõige paremini müüvad selle tootja protsessoriga lipulaevad Euroopas on OnePlusi omad. Meil on ka väga lähedane läbikäimine Google’iga.

Meie peakontor on küll Shenzhenis (samas linnas on ka sanktsioonide all oleva Huawei peakontor – AP), kuid me peame ennast üleilmseks ettevõtteks. Kiibid, sensorid ja muu telefonis sisalduv on väga globaalset päritolu, kuid disain valmib muidugi Shenzhenis.

Kas on asi äkki selles, et te olete veel nii väikesed, et ei paku (Donald) Trumpile pinget?

See võib tõesti nii olla, aga tema peamine mure ja sõnad paistavad keerlevat võrkude ümber. Aga meie ei tee mobiilivõrke, me teeme lihtsalt nutitelefone. Ma ei usu, et ta võtab meid ohuna, erinevalt mõnest teisest Hiina ettevõttest.

Küll aga arvan ma seda, et praegusel ajal võib meie uusi tipptelefone oodata ees suurem edu – nende vastu võib olla suurem huvi nii tarbijate kui ka edasimüüjate poolt.

OnePlus esitleb lähinädalatel oma uusima tipptelefoni OnePlus 7T mitmeid versioone. Need tulevad müügile ka Eestis. Ettevõte on ette jaganud sellest seadmest sellise foto: