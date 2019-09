Eestis tekkis sel aastal üle 600 päikeseenergia tootja

Kui näiteks eelmisel aastal lisandus Elektrilevi võrku üle 500 päikeseenergia tootja, siis sel aastal on liitunud juba üle 600 tootja. Seejuures eriti palju on lisandunud just mikrotootjaid ehk kuni 15 kW võimsusega jaamu, mida tihtipeale kasutatakse kodumajapidamistes.

«Elektrivõrguga paralleeltöös toimiva jaama puhul on elektritootjana liitumine vajalik ohutuse tagamiseks liitumispunktis, mis liitumisel vastavalt ümber ehitatakse. Ka majanduslikult on võrguga liitumine otstarbekas, sest üldjuhul on päikesepaneelide tootlikkus päikesepaistelisel ajal väga kõrge ja tihtipeale ei suuda majapidamine kogu seda energiat korraga ära tarbida. Kui aga päikesejaam on Elektrilevi võrku ühendatud, on majapidamisel võimalik ülejäävat elektrit võrku müüa,» ütles Haabel.