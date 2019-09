Nostalgiline Motorola on Eestis tagasi

Seadmel on 21:9 suhtega Full HD+ resolutsiooniga ekraan ja kahe objektiiviga põhikaamera. Koguni 48- megapiksline põhikaamera on varustatud optilise stabilisaatoriga, videot võimaldab telefon salvestada ka 4K resolutsioonis. Esikaameraks on 25 megapiksline sensor.

RAMi näitajaks on keskpärane 4GB ning sisemälu 128 GB. Olemas on sõrmejäljelugeja. Aku mahutavus on tubli 3500 mAh. Tarkvaraplatvormiks on Android 9 ning protsessoriks Samsung Exynos 9609. NFC ja bluetooth on olemas, nagu ka klassikaline kõrvaklappide sisend.