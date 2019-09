Elektriautode heitlus: Tesla võtab ringrajal mõõtu Porschega

Porsche teatas hiljuti, et Taycan sõitis neljaukseliste elektriautode rekordaja Nürburgringi kurikuulsal Nordschleife rajal, mis on natukene üle 20 kilomeetri pikk ja tuntud oma kitsaste kurvide, pimedate nurkade ja varieeruva kõrguse poolest (kõige kõrgema ja madalama punkti vahel on 300 meetrit). Porsche kinnitab, et Tycan läbis raja seitsme minuti ja 42 sekundiga.

Taoline teade ei mahtunud kuidagi pähe Elon Muskile, kes leidis, et uuele konkurendile on vaja koht kätte näidata. Ta kuulutas endale omaselt Twitteri vahendusel välja uue Tesla Model S versiooni nimega «Plaid» ja kinnitas, et see on Porschest kiirem. Plaid, mis pole veel müügile tulnud, on kõige kiirem Model S versioon üldse ning ületab võimekuselt senised «Insane» ja «Ludicrous» versioonid.

Kahe mootoriga Tesla Model S Ludicrous suudab kiirendada nullist saja kilomeetrini tunnis vaid 2,5 sekundiga. Muski sõnul on millalgi järgmisel aastal müüki tuleval Plaid versioonil koguni kolm elektrimootorit ja see on saadaval nii Model S, X kui ka hiljem saabuval Roadster mudelil. Vähemalt nii on Musk Twitteris säutsunud.

Porche üritab aga näidata, et Taycan on võimeline enamaks kui lihtsalt kiirenduseks. Elektriautodega on lühiajalise tohutu kiirenduse saavutamine suhteliselt lihtne, kuid hea võidusõiduatuo peab olema vastupidav pikkadel distantsidel, võtma hästi kurve ja olema üleüldiselt hea juhtivasega. Elektriautod ei ole siiani just kõige paremini näidanud võimet hoida pikalt pikalt suuri kiirusi, sest akud ja elektrimootorid kipuvad üle kuumenema.

Viiendal septembril, samal päeval, mil Porsche avalikustas Tycani ja selle kiirusrekordi, säutsus Musk Twitteris, et viib Tesla Model S Plaid versiooni Nürburgringile. Vaid paar päeva hiljem teatas ta, et Plaid purustas mitteametlikult California Laguna Seca raja rekordi.

Teisipäeval teatas autoajakiri Road & Track, et anonüümse tunnistaja sõnul läbis tugevalt modifitseeritud Tesla Model S Nordschleife seitsme minuti ja 23 sekundiga, mis on pea 20 sekundit kiirem, kui Tycan. Peatselt kirjutas sama ka Saksa autoajakiri Auto Motor Und Sport.

Võib öelda, et tegu polnud täiesti ausa võiduga, sest Porsche kasutas müügile minevat Tycan Turbo lõpliku versiooni, Tesla kasutas aga eksperimentaalset katsetusautot, mis pole isegi teekõlbulik. Suur osa Tesla sisemusest oli samuti eemaldatud, et vähendada kaalu.

Auto Motor und Sport andmetel ei läinud Tesla rekordikatsetus ametlikult kirja, kuid uus ja ametlik katse peaks toimuma laupäeval. Kui Tesla selle tõepoolest purustab, siis võib Porsche minna samuti peatselt uuele katsele.

Porsche Taycan Turbo S FOTO: Patrick Scheiber/Kegler / imago images / Patrick Scheiber