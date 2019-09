Kas katastroof on käes: Huawei ei too oma uut tippmobiili Euroopas müügile

Täpsemalt esitati seadmeid Mate30 ja Mate30 Pro ning viimase 5G-versiooni. Öeldi küll, välja, et seadmed hakkavad maksma vastavalt 799 eurot (8GB, 128GB), 1099 (8GB+256GB) ja 1199 eurot ent mitte midagi ei öeldud nende turule saabumise aja ega koha kohta.

Küll aga teatas Huawei Eesti esindus pärast ürituse lõppu, et need mobiilid ei tulegi müügile Euroopas ega kuskil mujal vaid ainult Hiinas. Milleks siis üldse anti välja seadmete hind eurodes ja miks toimus esitlus Saksamaal, jääb arusaamatuks mõistatuseks.

USA poolt kevadel kehtestatud sanktsioonide tõttu ei ole neil tippmobiilides enam sees Google Mobile Services (GMS) nimelist lahendust, mis tähendab ka Google Play äpipoe selles sisalduvate äppide toe puudumist. GMS on kogu Google'i ökosüsteemi alus. See tähendab, et Mate30 seeria mobiilides puuduvad loomulikult ka Google’i otsing, Google Maps, veebilehitseja Chrome, YouTube ja Gmail.

Google'i asemel on seadmetes lahendus Huawei Mobile Services ja selle äpipood Huawei App Gallery, mille sisu on Google'i teenusega võrreldes olematu.

Samuti ei öeldud tänasel esitlusel sõnagi selle kohta, milline on seadme operatsioonisüsteem - on selleks vabavaraline vana Android või midagi muud.

Seadmete kasutajamenüüks on Huawei loonud tarkvaralise lahenduse nimega EMUI 10, millel muu seas olemas tume versioon ning lõpuks ometi on loodud alati-sees ekraaniluku kuva, kus alati nähtaval kell ja märguanded äppidelt.

Sellel on jätkuvalt Saksa legendaarse kaameatootja Leica kaasabil disainitud kaamerad, mis on paigutatud rigikujulisse moodulisse. Kolmest põhikaameratest peamine on tavamudelil 40-megapiksline lainurkkaamera(ava suurusega f/1.8), teine 16-megapiksline ultralainurkkkaamera ja kolmas 8-megapiklsine telefoto kaamera. Põhikaamera on varustatud laserfookusega. Pro-mudelil on ka ülilainurk 40-megapiksline ja ava on veelgi suurem (f/1.6).

FOTO: CHRISTOF STACHE / AFP

Selfie-kaamera on varustatud sügavusanduri ja valgussensoriga, et tekitada hägustatud tausta. Mis puutub videote tegemist, siis salvestab kaamera 4K-kvaliteedis liikuvat pilti ning olemas on ka ultraaeglase aeglustusega ning bokeh-efektiga video tegemise võimalus. Kaamera on varustatud tehisintellektiga varustatud pildistabilsaatoriga.

Ekraan on Pro-versioonil 6,53 tolline ja põhiversioonil isegi 6,62 tolli, kuvasuhe 18,4:9. Täielikult on kadunud ekraanil külgedel asuvad mustad alad, küljelumerused on muudetud 88-kraadiseks ning üliväikesed on muutunud avaekraani kulmuosa.

Tõeliselt võimsad on seadmetel akud, Mate20 omal on mahutavas 4200 ja Pro akul 4500 mAh. Mõlemaid saab laadida ka juhtmevabalt ning nende abil laadida teisi seadmed, nagu näiteks nutikellasid ja teisi mobiile.

FOTO: CHRISTOF STACHE / AFP

Midagi täiesti uut: sellel seadmel puuduvad küljel helinupud: heli muutmiseks tuleb topelklikkida toitenuppu, mille abil aktiveerub ekraanil virtuaalne helinupp.

Mõlemad seadmed on vee- ja tolmukindlad. Uue kateematerjalina on ühe versioonina saadaval "vegannahast" kattega seadmed. Kokku on värvivalikus kuues toonis seadmeid. Kasutada saab eraldi müüdavat Huawei puutepliiatsit.

Protsessoriks on seadmel Huawei enda toodetud uusim Kirin 990, millel on 5G versiooni tarbeks sees ka 5G modem ja kokku rekordilised 14 antenni. Kusjuures, seadmes saab samaaegselt kasutada nii 4G kui 5G SIM-kaarte.

Huawei tarbijatoodete üksuse juht Richard Yu tõdes tänasel üritusel et Huawei mobiilide toodang on vahemikus jaanuar kuni august kasvanud sel aastal 26 protsenti võrreldes möödunud aasta sama ajaga. Aasta tagasi esitletud Mate20 seadmeid on näiteks maailmas müüdud enam kui 16 miljonit.

Samas on see vaid pool tõde: Euroopas on Huawei mobiilide müük aastaga näiteks veerandi võrra langenud.